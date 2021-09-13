Алонсо: «Лукаку может стать лучшим бомбардиром АПЛ»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо высказался по поводу своего одноклубника Ромелу Лукаку и оценил его шансы стать лучшим бомбардиром АПЛ.

«Лукаку очень сильный нападающий, который много забивает. На сегодняшний день, он один из лучших форвардом мира и мы рады, что он играет в нашей команде. У него будет много конкурентов в борьбе за звание лучшего бомбардира, но у Ромелу есть все шансы для этого. Надеюсь, что он забьёт как можно больше голов», - цитирует Алонсо официальный сайт «синих».

Напомним, что Лукаку стал игроком «Челси» этим летом, перейдя из «Интера» за 115 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча в АПЛ, в которых он отметился тремя забитыми мячами.