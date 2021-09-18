Тухель подарил домработнице дом

Главный тренер «Челси» перед своим уходом из «ПСЖ» запомнился несколькими благородными поступками.

Немецкий специалист сделал щедрый подарок своей домработнице, обеспечив её новым жильем, о чём информирует RMC Sport.

Согласно сведениям французского издания, тренер сблизился с гувернанткой филиппинского происхождения и помогал ей преодолевать жизненные неурядицы. Томас Тухель, узнав о необходимой для ребёнка женщины операции, самостоятельно покрыл все медицинские расходы.

За несколько месяцев до своего ухода из должности менеджера «ПСЖ» немцу стало известно о намерениях его домработницы вернуться на Филиппины. Он сделал женщине щедрый подарок и купил дом у неё на родине, после чего ушёл в «Челси».