Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 90 Комментарии
Премьер-лига

Тухель подарил домработнице дом

18 Сентября 2021 • 17:18 Комментировать (4)
Тоттенхэм
...
Челси
5.00 3.90 1.72
Через 4 ч. 38 мин.

Главный тренер «Челси» перед своим уходом из «ПСЖ» запомнился несколькими благородными поступками.

Немецкий специалист сделал щедрый подарок своей домработнице, обеспечив её новым жильем, о чём информирует RMC Sport.

Согласно сведениям французского издания, тренер сблизился с гувернанткой филиппинского происхождения и помогал ей преодолевать жизненные неурядицы. Томас Тухель, узнав о необходимой для ребёнка женщины операции, самостоятельно покрыл все медицинские расходы.

За несколько месяцев до своего ухода из должности менеджера «ПСЖ» немцу стало известно о намерениях его домработницы вернуться на Филиппины. Он сделал женщине щедрый подарок и купил дом у неё на родине, после чего ушёл в «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Crocodile
18 Сентября 2021 в 18:22
Тухель молоток.
но зато жеш хенеролисимус подарил профработнице Моксиму тухлый подвал, прежде чем ушел в ларёчную Валхаллу.
Милка
18 Сентября 2021 в 17:38
Что ж это она ему этакое делала?)))
А если серьезно-большой поступок
ARTUR
18 Сентября 2021 в 17:38
очень старая инфа , давно уже это было , хотя поступок конечно же ОЧЕНЬ достойный , и не рекламировал этого , ну так для сравнения -- незабвенный Криш больному подарил майку со своим автографом )) и мог бы еще фото которое мироточит ))
Platinum9
19 Сентября 2021 в 12:10
Это ты про пацана, у которого была неизлечимая болезнь? Семье которому он год оплачивал всё лечение? Действительно, Роналду мудила ещё тот, мог бы излечить его.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.09  16:00 Брайтон ... Лестер 2.85 3.3 2.6
19.09  16:00 Вест Хэм ... Манчестер Юнайтед 3.5 3.85 2.02
19.09  18:30 Тоттенхэм ... Челси 3.65 3.5 2.07
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит распродажу игроков
13:06 · Англия. Премьер-лига
Киоун: «Определённо бил бы Лукаку во время матча»
12:51 · Англия. Премьер-лига
Умер легендарный экс-игрок «Тоттенхэма» и сборной Англии Гривз 5
11:34 · Англия. Премьер-лига
Одноклубника Головина хотят видеть в «Челси» и «Ювентусе» 1
10:29 · Англия. Премьер-лига
«Ланс» претендует на Ориги
10:05 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Вулверхэмптона» советует Рубену Невешу остаться в команде
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Интер» намерен пригласить ван де Бека в январе
09:42 · Англия. Премьер-лига
Шервуд: «Вернеру будет трудно в «Челси»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Вест Хэма» не планирует расставаться с Райсом
09:22 · Англия. Премьер-лига
Сульшер ждёт прогресса от Санчо
02:22 · Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:17 · Англия. Премьер-лига
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:15 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Лингард помог нашему прогрессу»
18 Сентября
23:24 · Англия. Премьер-лига
Бенитес – о первом поражении в сезоне: «Ранние ошибки помешали нам»
21:39 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Нам следует многое наверстать» 1
Все новости
Рекомендуем