«Челси» не может договориться с Рюдигером по поводу нового контракта

«Челси» не может договориться с защитником Антонио Рюдигером по поводу нового контракта, передаёт The Times. По данным источника, переговоры между сторонами зашли в тупик.

Сообщается, что за ситуацией вокруг контракта игрока следят «ПСЖ» и «Реал», которые готовы сделать ему предложение. Соглашение Рюдигера с «Челси» истекает следующим летом. Оба клуба рассчитывают подписать немца на правах свободного агента.

Напомним, что Рюдигер стал игроком «Челси» в 2017 году, перейдя из «Ромы» за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча, результативными действиями он не отмечался.