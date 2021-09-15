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Премьер-лига

​Кейн может продлить контракт с «Тоттенхэмом» при одном условии слухи

15 Сентября 2021 • 10:27 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
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19.09 18:30

Гарри Кейн в летнее трансферное окно хотел сменить клубную прописку, но президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви оказался неуступчив в переговорах, и форвард остался в команде. Теперь Кейн готов рассмотреть вариант с продлением трудового соглашения со «шпорами», но только при одном условии. 28-летний футболист хочет, чтобы в договоре была прописана опция выкупа за определённую сумму. Об этом информирует Eurosport.

Даниэль Леви не является поклонников пунктов о возможности выкупа в контракте игроков, но для Гарри Кейна может быть сделано исключение.

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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