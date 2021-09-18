Пулишич не поможет «Челси» в дерби с «Тоттенхэмом»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич не поможет своей команде в ближайшем матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Об этом в беседе с журналистами поведал наставник команды Томас Тухель.

«Кристиан работает индивидуально, он хочет как можно скорее вернуться в общую группу. В матче с «Тоттенхэмом» его не будет в составе, он не успевает восстановиться», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба лондонского коллектива.

Напомним, что Кристиан получил повреждение в расположении сборной США.

В новом сезоне английской Премьер-лиги американец сыграл один матч и отметился забитым мячом.