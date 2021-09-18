Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 90 Комментарии
Премьер-лига

Тюрам назвал Лукаку лучшим игроком мира

18 Сентября 2021 • 17:59 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Челси
4.25 3.85 1.80
Через 22 ч. 20 мин.

Экс-футболист сборной Франции Лилиан Тюрам назвал игрока, которого он считает сильнейшим в мире на данный момент.

Бывший чемпион мира в составе французской сборной дал интервью La Gazzetta dello Sport.

«Лучшим игроком мира я считаю Роналдо. А сейчас таковым является, наверное, Ромелу Лукаку. Сразу за ним идут Мбаппе и Маркиньос. Из всех итальянских футболистов мне больше всего импонирует Федерико Кьеза. А еще хороши Барелла и Дзаньоло», - подчеркнул Лилиан Тюрам.

Также Тюрам-старший прокомментировал слухи, связывавшие его сына Маркуса с вероятным трансфером в «Интер»: «Он стремится выступать за лучшие клубы. Маркус свободно говорит по-итальянски. Но он пойдёт своей дорогой».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лилиан Тюрам Ромелу Лукаку Маркус Тюрам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Snk6565
18 Сентября 2021 в 19:04
Кукушка хвалит петуха...вернее один буратино другого
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд
окончен Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас
окончен Норвич 1:3 Уотфорд
окончен Бёрнли 0:1 Арсенал
окончен Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон
Идет 35 минута Астон Вилла 0:0 Эвертон
19.09  16:00 Брайтон ... Лестер 2.85 3.3 2.6
19.09  16:00 Вест Хэм ... Манчестер Юнайтед 3.5 3.85 2.02
19.09  18:30 Тоттенхэм ... Челси 3.65 3.5 2.07
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
20:02 · Англия. Премьер-лига
Клопп вновь пожаловался на календарь
19:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» потерял очки, «Ливерпуль» и «Арсенал» отпраздновали победы
17:59 · Англия. Премьер-лига
Тюрам назвал Лукаку лучшим игроком мира 1
17:50 · Англия. Премьер-лига
Польша хочет заиграть Кэша за сборную
16:51 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус в сотый раз подряд попал в стартовый состав на матч АПЛ
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» всухую проиграл «Брентфорду»
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» - 0:0 (завершён) 1
16:41 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» - «Арсенал» - 0:1 (завершён)
16:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» - 3:0 (завершён)
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на форварда «Барселоны»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на защитника «Барселоны»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Рубен Диаш оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ
13:51 · Англия. Премьер-лига
Мойес хочет вывести «Вест Хэм» в Лигу чемпионов
13:20 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Команда понимает, насколько сложным будет выезд к «Бёрнли»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Кэрролл: «Дети до сих пор ждут моего перехода в «Барселону» или «Манчестер Сити» 2
Все новости
Рекомендуем