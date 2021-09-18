Тюрам назвал Лукаку лучшим игроком мира

Экс-футболист сборной Франции Лилиан Тюрам назвал игрока, которого он считает сильнейшим в мире на данный момент.

Бывший чемпион мира в составе французской сборной дал интервью La Gazzetta dello Sport.

«Лучшим игроком мира я считаю Роналдо. А сейчас таковым является, наверное, Ромелу Лукаку. Сразу за ним идут Мбаппе и Маркиньос. Из всех итальянских футболистов мне больше всего импонирует Федерико Кьеза. А еще хороши Барелла и Дзаньоло», - подчеркнул Лилиан Тюрам.

Также Тюрам-старший прокомментировал слухи, связывавшие его сына Маркуса с вероятным трансфером в «Интер»: «Он стремится выступать за лучшие клубы. Маркус свободно говорит по-итальянски. Но он пойдёт своей дорогой».