Тухель восхищён игрой Канте в матче с «Тоттенхэмом»

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о выступлении французского хавбека Нголо Канте во вчерашнем дерби с «Тоттенхэмом». «Пенсионеры» отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. Один из мячей себе в актив записал Канте.

«Нголо – оптимальный вариант для изменений в игре. Этот футболист способен менять ход встречи. Я поставил задачу передвинуть игру на половину соперника, и у нас это успешно получилось. Команда полностью реализовала мой план. Канте сыграл огромную роль в этом. Нголо – игрок самого высокого уровня», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне АПЛ Канте провел три матча и забил один гол.