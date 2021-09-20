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Премьер-лига

Тухель восхищён игрой Канте в матче с «Тоттенхэмом»

20 Сентября 2021 • 11:32 Комментировать
Тоттенхэм
0:3
Челси
окончен

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о выступлении французского хавбека Нголо Канте во вчерашнем дерби с «Тоттенхэмом». «Пенсионеры» отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. Один из мячей себе в актив записал Канте.

«Нголо – оптимальный вариант для изменений в игре. Этот футболист способен менять ход встречи. Я поставил задачу передвинуть игру на половину соперника, и у нас это успешно получилось. Команда полностью реализовала мой план. Канте сыграл огромную роль в этом. Нголо – игрок самого высокого уровня», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне АПЛ Канте провел три матча и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Томас Тухель Нголо Канте
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