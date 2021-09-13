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Премьер-лига

«Челси» может подписать двух защитников «Интера»

13 Сентября 2021 • 16:52 Комментировать (2)
Интер Милан
...
Болонья
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18.09 19:00

«Челси» проявляет интерес к защитникам «Интера» Милану Шкриньяру и Алессандро Бастони, передаёт Mediaset. По данным источника, подписать этих игроков лондонскому клубу порекомендовал Ромелу Лукаку, который ранее тоже выступал за миланский клуб.

Сообщается, что главный тренер «Челси» Томас Тухель намерен укрепить линию защиты, так как летом «синие» не смогли подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде. В следующее трансферное окно именно защитники миланского клуба будут приоритетным вариантом для лондонцев.

Напомним, что Шкриньяр и Бастони стали игроками «Интера» в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Милан Шкриньяр Алессандро Бастони
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Indigo17
13 Сентября 2021 в 18:09
Членси будет сосать)
Им стоит опасаться, как бы Маротта не посмотрел на их игроков, а то придется бесплатно их отдавать)
Beorn_n
13 Сентября 2021 в 17:53
Челси просто стоит купить Интер).
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