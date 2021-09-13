«Челси» может подписать двух защитников «Интера»

«Челси» проявляет интерес к защитникам «Интера» Милану Шкриньяру и Алессандро Бастони, передаёт Mediaset. По данным источника, подписать этих игроков лондонскому клубу порекомендовал Ромелу Лукаку, который ранее тоже выступал за миланский клуб.

Сообщается, что главный тренер «Челси» Томас Тухель намерен укрепить линию защиты, так как летом «синие» не смогли подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде. В следующее трансферное окно именно защитники миланского клуба будут приоритетным вариантом для лондонцев.

Напомним, что Шкриньяр и Бастони стали игроками «Интера» в 2017 году.