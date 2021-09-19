Второй тайм в одну калитку: «Челси» разгромил «Тоттенхэм» в лондонском дерби и вернулся в топ-3 АПЛ

В битве двух бывших клубов Жозе Моуринью сошлись «Тоттенхэм» и «Челси».

Большое лондонское дерби – это всегда значимое событие. Ну а когда оно именно северолондонское, тем более. Новый чемпионат «чёрно-белые» и «синие» начали относительно неплохо и к очной встрече подошли в группе лидеров. Оба клуба выступают в еврокубках, и «Челси» имел на два дня больше для восстановления после лигочемпионского матча с «Зенитом». «Тоттенхэм» встречался с «Ренном» в Лиге конференций в четверг, но всё равно три дня без игр – это не два дня, как бывало раньше.

Напряжённость топовых матчей далеко не всегда означает их фееричность. Вот и сейчас её в первом тайме совсем не получилось. Ударов по воротам наносилось не так мало, однако до степени реальной опасности они недотягивали. Попытки делали Кейн, Хаверц, Кристенсен, Ковачич. Часть их выстрелов была заблокирована. Лукаку пребывал на голодном пайке. По истечении получаса игры хозяевам удалась симпатичная разыгровка по центру с выведением на ударную позицию Сона, но тому было неудобно бить, и он лишь ткнул мяч в Кепу.

В начале второго тайма «аристократам» надоела академичность, и они серьёзно включились в атакующее дело. Маркос Алонсо сначала проверил реакцию Льориса самостоятельно, затем – с помощью Тьяго Силвы. Подача Маркоса с левофлангового углового – и выбравший нужную позицию Силва чётко головой переправил мяч в сетку. Вскоре Алонсо упустил прекрасный шанс, пробив в створ и попав в Дайера. Тем не менее «шпоры» на 57-й минуте дали вторую пробоину. Отбор «пенсионеров» возле чужой штрафной и дистанционный выстрел Канте – мяч рикошетит от правой штанги и перемещается в левый угол ворот Льориса, 0:2.

На некоторое время «Челси» позволил сопернику повладеть мячом, но повладеть вхолостую, без какой-либо остроты. А последнюю треть второго тайма гости провели с мячом в своих ногах, в умеренных поисках третьего забитого гола. Тьяго Силва мог оформить дубль, но не переиграл Льориса. Вернер переиграл сам себя, пробив с близкой дистанции очень-очень слабо. Лукаку же со второго этажа пробил прямо в руки Льориса. В добавленное время Ковачич не справился с вратарём хозяев в ближнем углу, а чуть позже Рюдигер превратил в гол прострел Вернера справа. Команда Томаса Тухеля громит «шпор» и возвращается в топ-три, где также обитают «Ливерпуль» и «Ман Юнайтед».

Кирилл Иванцов