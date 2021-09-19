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Премьер-лига

Второй тайм в одну калитку: «Челси» разгромил «Тоттенхэм» в лондонском дерби и вернулся в топ-3 АПЛ

19 Сентября 2021 • 20:24 Комментировать (15)
Тоттенхэм
0:3
Челси
окончен

В битве двух бывших клубов Жозе Моуринью сошлись «Тоттенхэм» и «Челси».

Протокол игры  
Тоттенхэм 0:3 Челси
    49' Силва Тьяго (0:1)
    57' Канте Н'Голо (0:2)
    90' Рюдигер Антонио (0:3)
Льорис Уго Эмерсон Жуниор Ромеро Кристиан   83' (Санчес Давинсон (   83') Дайер Эрик Регилон Серхио Хёйбьерг Пьер-Эмиль Ло Чельсо Джовани   62' (Хиль Бриан (   62') Н'Домбеле Тангай   62' (Скипп Оливер (   62') Алли Деле Кейн Гарри Сон Хынмин
Запасные: Дэвис Бен Голлини Пьерлуиджи Доэрти Мэтт Родон Джо Скарлетт Дейн Уинкс Гарри
Аррисабалага Кепа Кристенсен Андреас Силва Тьяго Рюдигер Антонио Аспиликуэта Сесар Жоржиньо II Ковачич Матео Алонсо Маркос Маунт Мэйсон   46' (Канте Н'Голо (   46') Хаверц Кай   70' (Вернер Тимо (   70'   80') Лукаку Ромелу
Запасные: Чилуэлл Бен Хадсон-Одои Каллум Беттинелли Маркус Джеймс Рис II Зиеш Хаким Чалоба Трево Ньигес Сауль
19 сентября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Большое лондонское дерби – это всегда значимое событие. Ну а когда оно именно северолондонское, тем более. Новый чемпионат «чёрно-белые» и «синие» начали относительно неплохо и к очной встрече подошли в группе лидеров. Оба клуба выступают в еврокубках, и «Челси» имел на два дня больше для восстановления после лигочемпионского матча с «Зенитом». «Тоттенхэм» встречался с «Ренном» в Лиге конференций в четверг, но всё равно три дня без игр – это не два дня, как бывало раньше.

Напряжённость топовых матчей далеко не всегда означает их фееричность. Вот и сейчас её в первом тайме совсем не получилось. Ударов по воротам наносилось не так мало, однако до степени реальной опасности они недотягивали. Попытки делали Кейн, Хаверц, Кристенсен, Ковачич. Часть их выстрелов была заблокирована. Лукаку пребывал на голодном пайке. По истечении получаса игры хозяевам удалась симпатичная разыгровка по центру с выведением на ударную позицию Сона, но тому было неудобно бить, и он лишь ткнул мяч в Кепу.

В начале второго тайма «аристократам» надоела академичность, и они серьёзно включились в атакующее дело. Маркос Алонсо сначала проверил реакцию Льориса самостоятельно, затем – с помощью Тьяго Силвы. Подача Маркоса с левофлангового углового – и выбравший нужную позицию Силва чётко головой переправил мяч в сетку. Вскоре Алонсо упустил прекрасный шанс, пробив в створ и попав в Дайера. Тем не менее «шпоры» на 57-й минуте дали вторую пробоину. Отбор «пенсионеров» возле чужой штрафной и дистанционный выстрел Канте – мяч рикошетит от правой штанги и перемещается в левый угол ворот Льориса, 0:2.

На некоторое время «Челси» позволил сопернику повладеть мячом, но повладеть вхолостую, без какой-либо остроты. А последнюю треть второго тайма гости провели с мячом в своих ногах, в умеренных поисках третьего забитого гола. Тьяго Силва мог оформить дубль, но не переиграл Льориса. Вернер переиграл сам себя, пробив с близкой дистанции очень-очень слабо. Лукаку же со второго этажа пробил прямо в руки Льориса. В добавленное время Ковачич не справился с вратарём хозяев в ближнем углу, а чуть позже Рюдигер превратил в гол прострел Вернера справа. Команда Томаса Тухеля громит «шпор» и возвращается в топ-три, где также обитают «Ливерпуль» и «Ман Юнайтед».

Кирилл Иванцов

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Тоттенхэм Челси Апл Чемпионат Англии
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Комментарии (15)
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Рейтинг комментариев
Fireland
19 Сентября 2021 в 20:53
Момент с Кейном показательный.
Впрочем сам виноват.
Beorn_n
19 Сентября 2021 в 20:49
А почему на второй тайм вышел только Челси?
Gangsta City
19 Сентября 2021 в 20:48
Автобус Тухеля завелся. Шара от Канте забавная : )
Matteo
19 Сентября 2021 в 20:37
Просто деклассировали шпор. Не знаю, что там Тухель сказал игрокам в перерыве, но явно вышли еще более заряженными, а куры начали сыпаться, как только Челси увеличил обороты.
Единственная ложка дёгтя в бочке меда - это очередные запоротые моменты, Ковачич и Вернер в своем репертуаре, ну и Маунт с Хаверцом очень тяжело пока вкатываются в сезон.
Тоттенхэм должен радоваться, что дело ограничилось лишь счетом 0-3, могло быть и крупнее. Ну и очень красноречивая картинка в эпизоде с забитыми голами, игроки Челси радуются и празднуют, болельщики ликуют, на этом фоне очень поникшая и грустная физиономия Кейна. Не факт конечно, но возможно Леви только сделал хуже и выстрелил себе в ногу.
Роман Мамедов
19 Сентября 2021 в 20:36
ай красота и мю и челся принесли мне по 1,7 кэфу)))))))))))))))))) спасибо!!!
Redwhite1959
19 Сентября 2021 в 20:34
"Челси" - команда без слабых мест! По аналогии с тихоновской сборной СССР по хоккею, которую называли "Красной машиной", можно смело утверждать, что на сегодняшний день "Челси" - "Синяя машина"!))
Oleg-Chelsea
19 Сентября 2021 в 20:28
На уровне, профессионально, герои!
Snk6565
19 Сентября 2021 в 20:36
Ну да...в третьесортными командами что играть ( тотен развалился во 2 тайме...а до этого , что вы сделали??)))...при нормальном ответном давлении ваш "великий претендент", извините, никаков
Matteo
19 Сентября 2021 в 20:42
Кто-то и такие команды обыгрывать не в состоянии, благо швейцарцы уже показали ))
Snk6565
19 Сентября 2021 в 20:54
Так мы ж не герои))))))
Matteo
19 Сентября 2021 в 21:22
Ну так центральный матч тура, вот и герои конкретно этого тура в Апл. Без понятия, чего ты прикопался к рандомному комменту. Кто-то называет концовку Мю с молотками драмой, кто-то отскоком. Все индивидуально, будто ты не будешь писать кипятком, если Мю катком пройдется по оппоненту в ключевом матче
Snk6565
19 Сентября 2021 в 21:29
Я уже 7 лет не расстраиваюсь по поводу...а стебать кого то - мое право)))... а писать кипятком я буду если молотки забьют пенсов в плинтус)))...в этом сезоне они красавцы))
Fireland
19 Сентября 2021 в 20:55
Куда уж до отскокеров из Манчестера
Bub
19 Сентября 2021 в 21:04
А с каких пор шпоры стали третьесортной командой то?
Соломон
19 Сентября 2021 в 21:09
С победой синие братья!
А у кого там что-то с нормальным ответным давлением слабо!?Наверное у того кто , ТРИЖДЫ по делу уничтожив действительно сильный Ман-Сити, уделал симулянтов из Порту, отправил в буфет подряд два Испанских гранда, один из которых кстати стал чемпионом, и наконец закономерно победил в финале главного турнира.И если здесь для некоторых этот претендент "никаков", то пусть приведут такие же фактические аргументы , у КОГО же из ПервоСОРТНЫХ команд все хорошо с ответным давлением? Может Великого МЮ, который так "блестяще" на 1:2, героически выдержал ответное давление такого известного футбольного гранда как Янг Бойз?А если нет аргументов, тогда какого эглесиаса Вы ЗДЕСЬ прописываете свою несостоятельную теорию?
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окончен Брайтон 2:1 Лестер
окончен Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед
окончен Тоттенхэм 0:3 Челси
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