​Тухель объяснил, почему Менди пропустил дерби с «Тоттенхэмом»

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался по поводу отсутствия Эдуара Менди в рамке ворот команды в воскресном дерби с «Тоттенхэмом».

«Это связано с ударом, который он получил на последней минуте матча против «Зенита» в Лиге чемпионов. Это было очень болезненно, и он не чувствовал себя на 100% комфортно, когда полностью растягивался или приземлялся. Он чувствовал дискомфорт, так что мы решили дать ему полностью восстановиться, использовав Кепу. Я счастлив, что он сохранил ворота на замке», - рассказал Тухель журналистам.

Напомним, что «Челси» в воскресенье обыграл «Тоттенхэм» со счётом 3:0.