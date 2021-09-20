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Премьер-лига

​Тухель объяснил, почему Менди пропустил дерби с «Тоттенхэмом»

20 Сентября 2021 • 16:33 Комментировать
Тоттенхэм
0:3
Челси
окончен

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался по поводу отсутствия Эдуара Менди в рамке ворот команды в воскресном дерби с «Тоттенхэмом».

«Это связано с ударом, который он получил на последней минуте матча против «Зенита» в Лиге чемпионов. Это было очень болезненно, и он не чувствовал себя на 100% комфортно, когда полностью растягивался или приземлялся. Он чувствовал дискомфорт, так что мы решили дать ему полностью восстановиться, использовав Кепу. Я счастлив, что он сохранил ворота на замке», - рассказал Тухель журналистам.

Напомним, что «Челси» в воскресенье обыграл «Тоттенхэм» со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эдуар Менди
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