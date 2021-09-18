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Премьер-лига

«Манчестер Сити» зимой вернётся к работе по трансферу Кейна слухи

18 Сентября 2021 • 12:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
1.14 8.50 17.00
Через 3 ч. 1 мин.

Несмотря на неудачные попытки «Манчестер Сити» летом приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, «горожане» в зимнее трансферное окно снова попытаются убедить руководство лондонцев отпустить игрока.

Сначала боссы «Сити» планировали подождать до лета следующего года, но новости по поводу возможного подписания нового контракта Кейна со «шпорами» изменили планы, свидетельствует британское издание Daily Express. Напомним, что футболист согласно различным слухам согласился поставить подпись под новым соглашением, если в него будет включена сумма отступных.

Однако, владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви до сих пор не намерен расставаться с лидером команды.

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Тоттенхэм Манчестер Сити Гарри Кейн Трансферы футбола - зима
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