Первый клуб Кунде расстроен из-за несостоявшегося трансфера защитника в «Челси»

В случае перехода Жюля Кунде в «Челси», «Ла-Бред», первый клуб французского стоппера, мог заработать неплохую сумму.

«Аристократы» являются далеко не единственными, кого опечалил срыв переговоров по трансферу 22-летнего центрбека летом нынешнего года. В случае, если бы переход Кунде состоялся, команда, давшая путёвку игроку в большой футбол, смогла бы заработать на нём 1% от суммы трансфера. Президент любительского клуба Тони Гомес уже успел выразить своё разочарование срывом переговоров.

Издание L’Equipe информирует, что ранее «Ла-Бред» успел заработать 167 тысяч евро на переходе Кунде из «Бордо» в «Севилью».