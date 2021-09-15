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Премьер-лига

Первый клуб Кунде расстроен из-за несостоявшегося трансфера защитника в «Челси»

15 Сентября 2021 • 15:36 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Севилья
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19.09 17:15

В случае перехода Жюля Кунде в «Челси», «Ла-Бред», первый клуб французского стоппера, мог заработать неплохую сумму.

«Аристократы» являются далеко не единственными, кого опечалил срыв переговоров по трансферу 22-летнего центрбека летом нынешнего года. В случае, если бы переход Кунде состоялся, команда, давшая путёвку игроку в большой футбол, смогла бы заработать на нём 1% от суммы трансфера. Президент любительского клуба Тони Гомес уже успел выразить своё разочарование срывом переговоров.

Издание L’Equipe информирует, что ранее «Ла-Бред» успел заработать 167 тысяч евро на переходе Кунде из «Бордо» в «Севилью».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2021
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