Канте готов помочь «Челси» в дерби с «Тоттенхэмом»

Один из лидеров средней линии лондонского «Челси» Нголо Канте залечил травму и готов помочь своей команде в предстоящем поединке против «Тоттенхэма» в чемпионате Англии. Об этом в беседе с представителями СМИ заявил рулевой команды Томас Тухель, пишет в своем твиттер-аккаунте журналист Адам Ньюсон.

Напомним, что французский опорный полузащитник из-за травмы не принимал участия в матче Лиги чемпионов против петербургского «Зенита».

Дерби «Тоттенхэм» - «Челси» состоится в воскресенье, 19 сентября.

Перед этим матчем хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице, а гости располагаются на второй строчке.