После подписания Ромелу Лукаку, Тимо Вернер наверняка будет получать гораздо меньше игровой практики в «Челси», чем в прошлом сезоне. Как следствие, представители футболиста уже начинают подыскивать для немца новый вариант развития карьеры.

Издание Bild сообщает, что конкуренцию «Баварии» в борьбе за нападающего готова составить «Боруссия» из Дортмунда. «Шмели» готовятся к тому, что клуб покинет Эрлинг Холанн, поэтому уже ищут возможные кандидатуры для замены норвежского форварда.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают сумму потенциального трансфера в 65 миллионов евро. Напомним, что прошедшим летом Вернер отказал мадридскому «Атлетико» и «Интеру».