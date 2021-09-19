Шервуд: «Вернеру будет трудно в «Челси»

Экс-футболист «Тоттенхэма» Тим Шервуд поделился мнением о перспективах Тимо Вернера в его нынешнем клубе.

«Все полагали, что Тухель поставит в основу немецкую связку Вернер-Хаверц. Однако я думаю, Вернеру будет очень трудно в «Челси». Он должен доказать менеджеру, что достоин играть в основе. Одной лишь хорошей прессы мало», - цитирует Шервуда Daily Mail.

Бывший футболист «шпор» добавил, что успехов в иностранных чемпионатах недостаточно, чтобы играть удачно в АПЛ. Шервуд напомнил, как много игроков после переезда в Англию оказывались не способны адаптироваться к местным условиям.