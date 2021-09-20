Алли расстроен поражением в игре с «Челси»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли взял слово после крупного домашнего фиаско своей команды в дерби с «Челси» (0:3).

«Мы рассчитывали продемонстрировать хороший футбол, хотели взять три очка. Получилось удачно начать поединок, уходили на перерыв, будучи довольными собой. Полагали, что контролируем ход событий на поле. Финальный итог является несправедливым. Но нам следует принять его и двигаться дальше», - цитирует Деле Алли BBC.

«Шпоры» после удачного старта в АПЛ уже во второй раз подряд уступили со счётом 0:3 и упали по этой причине на седьмое место в таблице английского первенства.