Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 207 Комментарии
Премьер-лига

Алли расстроен поражением в игре с «Челси»

20 Сентября 2021 • 09:34 Комментировать
Тоттенхэм
0:3
Челси
окончен

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли взял слово после крупного домашнего фиаско своей команды в дерби с «Челси» (0:3).

«Мы рассчитывали продемонстрировать хороший футбол, хотели взять три очка. Получилось удачно начать поединок, уходили на перерыв, будучи довольными собой. Полагали, что контролируем ход событий на поле. Финальный итог является несправедливым. Но нам следует принять его и двигаться дальше», - цитирует Деле Алли BBC.

«Шпоры» после удачного старта в АПЛ уже во второй раз подряд уступили со счётом 0:3 и упали по этой причине на седьмое место в таблице английского первенства.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Апл Деле Алли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
10:15 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин – о победе «Челси» над «Тоттенхэмом»: «Мужики играли с мальчиками»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Алли расстроен поражением в игре с «Челси»
08:38 · Англия. Премьер-лига
Далот покинет «Манчестер Юнайтед»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Кейн впервые с 2015 года не забил в четырёх стартовых матчах АПЛ
08:14 · Англия. Премьер-лига
Роналду эмоционально высказался о волевой победе над «Вест Хэмом»
08:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» допускает продажу Лингарда в январе
19 Сентября
23:01 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «У меня есть один из лучших пенальтистов в Премьер-лиге и Европе» 4
20:00 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Роналду и Фернандеш должны работать вместе» 1
19:15 · Англия. Премьер-лига
Лингард ведёт переговоры с «МЮ» по поводу нового контракта 1
18:48 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не проигрывает на выезде в АПЛ 29 матчей подряд
18:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм», «Ювентус» и «Бавария» поборются за Рюдигера
18:15 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа взял пенальти в АПЛ впервые за семь лет 3
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Челси» - 0:3 (закончен) 1
17:57 · Англия. Премьер-лига
Лингард исправился и принёс «МЮ» победу над «Вест Хэмом», «Брайтон» уже третий 12
17:27 · Англия. Премьер-лига
Криштиану Роналду забил в третьем матче подряд за «МЮ» 7
Все новости
Рекомендуем