Одноклубника Головина хотят видеть в «Челси» и «Ювентусе»

Опорный полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени попал в сферу интересов ведущих команд Европы.

Селекционеры «Челси» обратили внимание на 21-летнего хавбека «Монако», являющегося одним из самых ярких футболистов своего поколения в чемпионате Франции. По сведениям Tuttomercatoweb, «аристократы» уже готовят официальное предложение по Тчуамени.

Примечательно, что у сильнейшего клуба Европы по итогам прошлого сезона есть серьёзный конкурент в борьбе за полузащитника монегасков в лице «Ювентуса».

Не так давно Орельен Тчуамени дебютировал в составе сборной Франции, за которую уже успел провести 3 поединка.

На сегодня трансферный ценник футболиста «Монако» составляет 30 миллионов евро.