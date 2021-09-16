Сегодня «Тоттенхэм» у себя в социальных сетях представил дизайн нового третьего комплекта игровой формы команды, который будет использоваться преимущественно в еврокубках.

Занимательно, что разрабатывая стиль экипировки, клуб вдохновился креативной идеей болельщиков «шпор», которые в 2019 году во время занятий в художественной студии Tottex у группы дизайнеров бренда Nike выступили с презентацией, на которой рассказали о районе Тоттенхэм в Лондоне.

Как итог, новая игровая форма содержит в себе элементы и узоры, которые ассоциируются с улицами родных мест команды в городе. Отметим, что основным цветом был выбран фиолетовый.

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A post shared by Tottenham Hotspur (@spursofficial)