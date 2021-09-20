Кейн впервые с 2015 года не забил в четырёх стартовых матчах АПЛ

Центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн не блещет результативностью на старте нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

Согласно сведениям в твиттер-аккаунте OptaJoe, впервые с сезона-2015/2016 бомбардир не смог отличиться в первых четырех играх сезона.

Накануне «Тоттенхэм» на своем поле принимал другой столичный коллектив – «Челси». Хозяева были разгромлены со счетом 0:3.

Минувшим летом ходили слухи об уходе Кейна из стана «шпор». Форварда хотел подписать «Манчестер Сити», однако боссы столичного клуба не отпустили игрока. Некоторое время Гарри конфликтовал с «Тоттенхэмом» и самовольно пропустил несколько тренировок.