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Премьер-лига

Ромеро по-прежнему интересен «Барселоне»

14 Сентября 2021 • 18:18 Комментировать
Салернитана
...
Аталанта
9.00 5.30 1.33
18.09 21:45

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро, который сейчас выступает на правах аренды в «Тоттенхэме», по-прежнему интерес «Барселоне», передаёт Fichajes. В каталонском клубе уверены, что аргентинец сможет на долгое время закрыть позицию в центре обороны.

Права на Ромеро принадлежат «Аталанте», однако у «Тоттенхэма» есть право выкупа игрока за 55 миллионов евро. Тем не менее, руководство «Барселоны» не теряет надежд подписать 23-летнего аргентинца.

В нынешнем сезоне на счету Ромеро два матча в Лиге конференций, в которых он не отличался результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Эмерику Лапорту.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Аталанта Кристиан Ромеро
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