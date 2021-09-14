Ромеро по-прежнему интересен «Барселоне»

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро, который сейчас выступает на правах аренды в «Тоттенхэме», по-прежнему интерес «Барселоне», передаёт Fichajes. В каталонском клубе уверены, что аргентинец сможет на долгое время закрыть позицию в центре обороны.

Права на Ромеро принадлежат «Аталанте», однако у «Тоттенхэма» есть право выкупа игрока за 55 миллионов евро. Тем не менее, руководство «Барселоны» не теряет надежд подписать 23-летнего аргентинца.

В нынешнем сезоне на счету Ромеро два матча в Лиге конференций, в которых он не отличался результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Эмерику Лапорту.