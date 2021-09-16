«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Милана»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт todofichajes. По данным источника, интерес к игроку проявляют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Сообщается, что клубы попытаются подписать Эрнандеса уже зимой. Трансфер француза может обойтись в 60 миллионов евро.

Напомним, что Эрнандес стал игроком «Милана» в 2019 году, перейдя из «Реала» за 21,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Его контракт с миланцами рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 50 миллионов евро.