Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 386 Комментарии
Премьер-лига

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Милана»

16 Сентября 2021 • 19:10 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
1.14 8.50 17.00
18.09 17:00

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт todofichajes. По данным источника, интерес к игроку проявляют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Сообщается, что клубы попытаются подписать Эрнандеса уже зимой. Трансфер француза может обойтись в 60 миллионов евро.

Напомним, что Эрнандес стал игроком «Милана» в 2019 году, перейдя из «Реала» за 21,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Его контракт с миланцами рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Манчестер Сити Тео Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Сентября
19:23 · Англия. Премьер-лига
Отец Аке умер через несколько минут после дебютного гола сына в ЛЧ
19:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Милана»
18:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен удержать Сака в клубе
17:41 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс сообщил, что его дом ограбили во время матча с «Зенитом» 1
17:29 · Англия. Премьер-лига
Артета готов разрешить Уилшеру тренироваться вместе с «Арсеналом»
17:07 · Англия. Премьер-лига
Вернер может продолжить карьеру в «Боруссии» Дортмунд слухи
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» презентовал свой новый третий комплект формы видео
16:14 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Саутгемптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 18 сентября 2021
16:03 · Англия. Премьер-лига
Конте связывают с работой в «Манчестер Юнайтед» слухи
15:54 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне лишился звания вице-капитана «Манчестер Сити» - игроки проголосовали за Гюндогана 1
15:51 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»: прогноз на матч чемпионата Англии – 18 сентября 2021 1
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» летом попытается подписать Погба
15:05 · Англия. Премьер-лига
Роналду вынужден был искать новый дом в Манчестере – ему мешали спать овцы 9
14:58 · Англия. Премьер-лига
Шон Дайч продлил контракт с «Бёрнли» официально
14:38 · Англия. Премьер-лига
​«Бёрнли» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 18 сентября 2021
Все новости
Рекомендуем