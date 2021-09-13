Фанаты «Челси» снова отличились со знаком минус - они оскорбляли игрока «Астон Виллы» на религиозной почве

Оказывается, матч четвертого тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Астон Виллой» не обошелся без инцидентов – полузащитник гостей Джон Макгинн подвергся оскорбительным выкрикиваниям с трибун, предположительно на религиозной почве.

Лондонский клуб на своем официальном сайте уже опубликовал заявление, в котором принес извинения за поведение болельщиков. «Мы осуждаем любые проявления дискриминации той или иной личности. Уже началась работа над выявлением виновных – касательно них будут приняты самые решительные меры», - говорится в письме.

По предварительной информации, фанаты «Челси» неприлично высказывались о людях, представляющих католическую церковь.