Анри пошутил над «Тоттенхэмом» во время прямой трансляции

Тьерри Анри, которого принято считать одним из самых выдающихся футболистов в истории «Арсенала», пошутил над заклятым врагом «канониров» «Тоттенхэмом».

Анри был гостем студии Amazon Prime Video, в ходе которой обсуждалось поражение «Ренна», соперника «шпор» по группе Лиги конференций, в матче внутреннего первенства. У француза спросили, как он оценивает шансы представителя Лиги 1 в противостоянии с «Тоттенхэмом», на что тот с улыбкой ответил: «Простите, с кем они сыграют? Не знаю таких».

Отметим, что «Ренн» в конечном итоге сумел в домашних стенах отобрать у лондонцев очки, удержав ничью со счетом 2:2.