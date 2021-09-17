Тухель надеется, что Рудигер продлит контракт с «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель надеется, что защитник Антонио Рудигер продлит контракт с лондонским клубом. Нынешнее соглашение немца с «синими» рассчитано до июня 2022 года.

«Надеюсь, что Рудигер и клуб сумеют договориться. Антонио показывает высокий уровень на протяжении длительного периода. Сейчас он играет в топ-лиге за топ-клуб и доволен всем в клубе. Надеюсь, что останется с нами», - цитирует Тухеля Goal.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Рудигера четыре матча в АПЛ, результативными действиями не отмечался. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют «ПСЖ» и «Реал Мадрид».