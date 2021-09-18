Аллегри – о де Лихте: «Он останется на долгие годы в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предполагается, что Маттейс де Лихт построит успешную карьеру в Турине.

«Есть обычный путь для всех – и игроков, и тренеров. Ди Лихт является молодым футболистом, которому предстоит много совершенствоваться. Он останется на долгие годы в «Ювентусе», и не имеет значения, как много матчей он проведёт.

Нужно оставить парня в спокойствии. Футболка «бьянконери» - большая ноша. Кьеллини, скорее всего, не был так же хорош, когда находился в сегодняшнем возрасте голландца», - отметил Аллегри во время пресс-конференции, посвящённой игре с «Миланом».

Ранее агент Мино Райола выразил допущение, что де Лихт вскоре может сменить клубную прописку.