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Мойзе Кин: «Не чувствую давления по поводу того, что должен заменить Роналду»

16 Сентября 2021 • 18:51 Комментировать
Ювентус
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Милан
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19.09 21:45

Мойзе Кин, которого болельщики окрестили наследником Криштиану Роналду в «Ювентусе», рассказал о периоде адаптации в команде после возвращения.

Воспитанник туринцев заявил, что сравнения с легендарным португальцем не идут ему во вред. «Не чувствую давления по поводу того, что должен заменить Роналду. Я просто хочу играть и помогать «Ювентусу» достигать всех поставленных целей», - приводит слова нападающего сборной Италии издание Daily Mail.

Напомним, что аренда и последующий трансфер Кина обойдется клубу в 28 миллионов евро. Впрочем, стартовый отрезок сезона выдался для игрока не самым удачным – форвард допустил результативную ошибку в игре против «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мойзе Кин
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