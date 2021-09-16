Мойзе Кин: «Не чувствую давления по поводу того, что должен заменить Роналду»

Мойзе Кин, которого болельщики окрестили наследником Криштиану Роналду в «Ювентусе», рассказал о периоде адаптации в команде после возвращения.

Воспитанник туринцев заявил, что сравнения с легендарным португальцем не идут ему во вред. «Не чувствую давления по поводу того, что должен заменить Роналду. Я просто хочу играть и помогать «Ювентусу» достигать всех поставленных целей», - приводит слова нападающего сборной Италии издание Daily Mail.

Напомним, что аренда и последующий трансфер Кина обойдется клубу в 28 миллионов евро. Впрочем, стартовый отрезок сезона выдался для игрока не самым удачным – форвард допустил результативную ошибку в игре против «Наполи».