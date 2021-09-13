На днях стало известно, что на защитника «Милана» Тео Эрнандеса была открыта охота со стороны одних из самых богатых клубов мира – «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Французы хотят усилить левый фланг обороны опытным футболистом, а англичане ищут замену для Бенжамина Менди, угодившего в скандальную ситуацию.

Итальянский журналист Даниэле Лонго сообщает, что «горожане» уже выходили на контакт с «Миланом». Согласно предоставленной им информации, сам француз не горит желанием покидать нынешнюю команду, а клуб намерен сохранить игрока у себя. Поэтому, «россонери» готовы рассмотреть предложения лишь от 70 миллионов евро и выше.

Более того, Пауло Мальдини уже контрактировал с Тео касательно продления его действующего соглашение с «Миланом» - в таком случае защитник может получить повышение зарплаты в три раза.