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Мальдини: «В «Милане» играют только те, кто хочет быть здесь»

20 Сентября 2021 • 11:38 Комментировать
Ювентус
1:1
Милан
окончен

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини вспомнил о том, как Мануэль Локателли ушёл из состава «россонери».

Вчера Мануэль Локателли провёл свой первый матч в статусе игрока «Ювентуса» против своего бывшего клуба – «Милана». Команды сыграли в Турине вничью – 1:1.

«Я пришёл в клуб как раз перед продажей Локателли в «Сассуоло». Мы провели встречу с парнем, который хотел уйти, и мы удовлетворили его просьбу. В «Милане» играют только те, кто хочет быть здесь. Это помогло ему в развитии. Мануэль ушёл в «Сассуоло», благодаря чему вышел на топ-уровень», - приводит слова Мальдини DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Паоло Мальдини Сассуоло Мануэль Локателли
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