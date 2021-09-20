Мальдини: «В «Милане» играют только те, кто хочет быть здесь»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини вспомнил о том, как Мануэль Локателли ушёл из состава «россонери».

Вчера Мануэль Локателли провёл свой первый матч в статусе игрока «Ювентуса» против своего бывшего клуба – «Милана». Команды сыграли в Турине вничью – 1:1.

«Я пришёл в клуб как раз перед продажей Локателли в «Сассуоло». Мы провели встречу с парнем, который хотел уйти, и мы удовлетворили его просьбу. В «Милане» играют только те, кто хочет быть здесь. Это помогло ему в развитии. Мануэль ушёл в «Сассуоло», благодаря чему вышел на топ-уровень», - приводит слова Мальдини DAZN.