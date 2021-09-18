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Серия А

Ибрагимович не сыграет с «Ювентусом»

18 Сентября 2021 • 17:24 Комментировать
Ювентус
...
Милан
2.12 3.55 3.35
19.09 21:45

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович не сможет помочь своему клубу в предстоящем матче Серии А.

Издание Corriere dello Sport информирует о том, что 39-летний игрок «россонери» не выйдет на поле против своего бывшего клуба – туринского «Ювентуса», за который он выступал на заре своей карьеры в Италии.

По данным СМИ, медицинский штаб «Милана» не считает необходимым форсировать возвращение Ибры на поле после травмы ахиллова сухожилия. Из-за этого возможность участия игрока в матче, что пройдёт в Турине 19 сентября, исключена.

Ранее Ибрагимович по аналогичной причине пропустил поединок Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Златан Ибрагимович
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