Ибрагимович не сыграет с «Ювентусом»

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович не сможет помочь своему клубу в предстоящем матче Серии А.

Издание Corriere dello Sport информирует о том, что 39-летний игрок «россонери» не выйдет на поле против своего бывшего клуба – туринского «Ювентуса», за который он выступал на заре своей карьеры в Италии.

По данным СМИ, медицинский штаб «Милана» не считает необходимым форсировать возвращение Ибры на поле после травмы ахиллова сухожилия. Из-за этого возможность участия игрока в матче, что пройдёт в Турине 19 сентября, исключена.

Ранее Ибрагимович по аналогичной причине пропустил поединок Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3).