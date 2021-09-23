«Ювентус» вычислил фаната, оскорбившего Меньяна

«Ювентус» установил личность болельщика, который во время поединка с «Миланом» (1:1) кричал оскорбления в адрес темнокожего вратаря гостей Майка Меньяна.

Согласно сведениям Calcio e Finanza, туринцы запретили нарушителю порядка посещать свои домашние игры.

Источник информирует, что в данном случае «старая синьора» не стала перекладывать ответственность на правоохранительные органы, а сама приняла решение в отношении санкций, которые ждут фаната, уличённого в расизме.

Ранее нападающий «Челси» Ромелу Лукаку усомнился в эффективности вставания на колено как в способе борьбы с расовой дискриминацией.