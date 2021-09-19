«Ювентус» остался в зоне вылета, упустив победу над «Миланом»

В центральном матче четвёртого тура Серии А «Ювентус» играл против «Милана». Уже на четвёртой минуте Альваро Мората получил пространство для рывка и обыграл голкипера. Туринцы продолжали играть острее, хотя пропускали и моменты у своих ворот. В итоге в концовке гости подали угловой, и Анте Ребич головой пробил впритирку со штангой - 1:1.
У «Ювентуса» всего два очка и место в зоне вылета, «Милан» же с 10 баллами лидирует вместе с «Интером».
Протокол игры
|(1:0) Мората Альваро 4'
|76' Ребич Анте (1:1)
Щесны Войцех • Данило Луис • Бонуччи Леонардо • Кьеллини Джорджо • Алекс Сандро • Куадрадо Хуан 72' ( Кьеза Федерико ( 72') • Бентанкур Родриго • Локателли Мануэль • Рабио Адриен • Дибала Пауло 65' 79' ( Кулушевски Деян ( 79') • Мората Альваро 66' ( Кин Мойзе ( 66')
Запасные: Ругани Даниэле • Ремзи Аарон • Пинсольо Карло • Де Лихт Маттайс • Бернардески Федерико • Пеллегрини Лука • Де Шильо Маттиа • Перин Маттиа • Маккенни Уэстон
Меньян Майк • Томори Фикайо • Кьяер Симон 36' ( Калюлю Пьер ( 36') • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес • Тонали Сандро • 65'Кесси Франк 64' ( Флоренци Алессандро ( 64') • Салемакерс Алексис 64' ( Беннасер Исмаэль ( 64') • Диас Браим 90' ( Мальдини Даниэль ( 90') • Леау Рафаэл • Ребич Анте
Запасные: Габбия Маттео • Балло-Туре Фоде • Конти Андреа • Кастильехо Самуэль • Пеллегри Пьетро • Юнгдал Андреас • Татарушану Чиприан
19 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".