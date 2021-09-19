«Ювентус» остался в зоне вылета, упустив победу над «Миланом»

В центральном матче четвёртого тура Серии А «Ювентус» играл против «Милана». Уже на четвёртой минуте Альваро Мората получил пространство для рывка и обыграл голкипера. Туринцы продолжали играть острее, хотя пропускали и моменты у своих ворот. В итоге в концовке гости подали угловой, и Анте Ребич головой пробил впритирку со штангой - 1:1.

У «Ювентуса» всего два очка и место в зоне вылета, «Милан» же с 10 баллами лидирует вместе с «Интером».