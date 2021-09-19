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Серия А

«Ювентус» остался в зоне вылета, упустив победу над «Миланом»

19 Сентября 2021 • 23:41 Комментировать (10)
Ювентус
1:1
Милан
окончен

В центральном матче четвёртого тура Серии А «Ювентус» играл против «Милана». Уже на четвёртой минуте Альваро Мората получил пространство для рывка и обыграл голкипера. Туринцы продолжали играть острее, хотя пропускали и моменты у своих ворот. В итоге в концовке гости подали угловой, и Анте Ребич головой пробил впритирку со штангой - 1:1.

У «Ювентуса» всего два очка и место в зоне вылета, «Милан» же с 10 баллами лидирует вместе с «Интером».

Протокол игры  
Ювентус 1:1 Милан
(1:0) Мората Альваро 4'    
    76' Ребич Анте (1:1)
Щесны Войцех Данило Луис Бонуччи Леонардо Кьеллини Джорджо Алекс Сандро Куадрадо Хуан   72' (Кьеза Федерико (   72') Бентанкур Родриго Локателли Мануэль Рабио Адриен Дибала Пауло   65'   79' (Кулушевски Деян (   79') Мората Альваро   66' (Кин Мойзе (   66')
Запасные: Ругани Даниэле Ремзи Аарон Пинсольо Карло Де Лихт Маттайс Бернардески Федерико Пеллегрини Лука Де Шильо Маттиа Перин Маттиа Маккенни Уэстон
Меньян Майк Томори Фикайо Кьяер Симон   36' (Калюлю Пьер (   36') Романьоли Алессио Тео Эрнандес Тонали Сандро   65' Кесси Франк   64' (Флоренци Алессандро (   64') Салемакерс Алексис   64' (Беннасер Исмаэль (   64') Диас Браим   90' (Мальдини Даниэль (   90') Леау Рафаэл Ребич Анте
Запасные: Габбия Маттео Балло-Туре Фоде Конти Андреа Кастильехо Самуэль Пеллегри Пьетро Юнгдал Андреас Татарушану Чиприан
19 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
Sly_Fellow
20 Сентября 2021 в 00:23
При всём при том у Ювентуса центр поля уж точно не на 18ое место. Слушайте, Рабьо -игрок основы сборной Франции (только с португальцами вроде не играл), Бентакур-сборник, а как играл на Евро Локателли с Кьезой все сами видели, единственное Маккени выпадает, но и того совсем год назад называли талантливейшим игроком с большим будущим. И впомнить бы кто начал извращаться с позициями типа Пьянича в центре поля, а потом свалил. Готов был простить ватокат, чтобы смотреть ЛЧ, но вот это вот. Игроков сборной тоже угробит. Тогда уж бы завершали перестройку на этот сезонр с Пирло, а кого возвращать надо дак это Конте. Тот наведёт порядок во всех линиях
Beorn_n
20 Сентября 2021 в 00:27
А после Конте можно и Липпи подтянуть). Про перестройку с Пирло на этот сезон правильно говоришь, Пирло на своих ошибках к концу сезона уже кое что сформировал, Аллегри начал по новой, непонятно зачем.
Артур Измаилов
20 Сентября 2021 в 00:09
Юве стремится в Серию Б что ли? ))) Хотя особо не удивлен, читаю имена состава, как будто Кальяри какой то
Beorn_n
20 Сентября 2021 в 00:21
Например?) Юморист.
Beorn_n
20 Сентября 2021 в 00:06
Нет слов одни эмоции). Ну любишь ты оборону, да ради бога, поставь в атаку Морату+Кьезу а под ними Дибалу, а остальные пусть сидят как ты любишь у своих ворот. И зачем все эти попытки защитить свое преимущество в 1 гол, нет у Юве обороны настолько уверенной, от слова совсем. Уже года 2-3 как нет, еще когда Сарри ее прокурил. Не тот это чемпионат Италии, здесь все давно играют в атаку, а не в защиту счета. Тем более нет ни одной команды которая боится Юве, в сериале сейчас только Юве получается что боится всех и вся. Но прогресс все же есть, Берни не в старте, значит хотябы что то Макс всетаки понял про свой состав.
CELTIC FROST
19 Сентября 2021 в 23:52
И это еще Юве отскочил. Смотрел второй тайм и ужасался такой"игре". А в концовке Щесны в кои-то веки не накосипорил, а выручил, иначе бы было вообще одно очко. Как говорится, покажите мне вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда. Ну и кадры. Вот до чего может довести порочная практика сбора тех, кто не нужен топам и околотопам, зато не так уж и дорог. Ну, и вечно подающий надежды недолидер Дибала. Ему всегда якобы все мешают - то не понимающие его гениальности тренеры, то не дающий раскрыться эгоист Роналду... Кто мешает теперь? А ведь челу скоро под тридцатник - и выхлоп все меньше и меньше. Плюс совершенно затухший Кьеза, который выглядит инородным телом в такой команде. Такими темпами второй роман Аллегри со старой сеньорой может стать очень коротким. Зато перспективы - очень туманны. Как показывает практика, за год-другой можно легко свалиться до статуса середняка.
Promt Roman
19 Сентября 2021 в 23:52
Бибры с салатом не хватило, похоронили б гоббов.
Juventissimo
19 Сентября 2021 в 23:45
Пока закономерный цирк. Полузащиты опять не видно и счет по игре. Смотрю и глазам не верю - Ювентус в зоне вылета:) 18-е место. Может таблицу перевернули вверх дном?)
Ale10JUFC
19 Сентября 2021 в 23:50
Если бы забил Калулу был бы закономерный счёт, а так 1-1 за хороший результат.
Juventissimo
19 Сентября 2021 в 23:52
Дожили...радуемся уже ничейному результату. Хотя не всегда же всех катком проезжать? Пришло время собирать камни. Будем ждать изменений хоть в чем-то. Просто запасёмся терпением.
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окончен Верона 3:2 Рома
окончен Лацио 2:2 Кальяри
окончен Ювентус 1:1 Милан
20.09  21:45 Удинезе ... Наполи 4.6 3.8 1.78
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