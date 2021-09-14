Два итальянских топ-клуба интересуются Иско

Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в чемпионате Италии, передаёт Calcio Marcato. По данным источника, интерес к игроку проявляют «Милан» и «Ювентус».

У полузащитника в следующем году истекает контракт с «Реалом», поэтому уже в январе он может вести переговоры с другими клубами. Этой ситуацией хотят воспользоваться итальянские клубы, которые намерены подписать футболиста бесплатно.

Напомним, что Иско стал игроком «Реала» в 2013 году, перейдя из «Малаги» за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча в Ла Лиге, в которых он не отмечался результативными действиями.