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Серия А

Аллегри: «У нас сбалансированный чемпионат»

19 Сентября 2021 • 00:51 Комментировать
Ювентус
...
Милан
2.12 3.55 3.35
Через 20 ч. 29 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку уровню конкурентоспособности Серии А в преддверии матча с «Миланом».

«У нас очень сбалансированный чемпионат. Сомневаюсь, что найдётся команда, способная легко выиграть лигу. Очень просто как потерять очки, так и набрать их.

Мы должны сосредоточиться на том, чтобы наверстать упущенное на старте. Непременно проведём хороший матч.

Мы играем не для победы в отдельных играх, а для триумфа во всём чемпионате. Лучший игрок придёт первым к финишу на длинной дистанции», - приводит слова Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

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Ювентус Серия А Массимилиано Аллегри
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19.09  19:00 Лацио ... Кальяри 1.49 4.8 6.2
19.09  21:45 Ювентус ... Милан 2.06 3.6 3.6
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