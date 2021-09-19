Аллегри: «У нас сбалансированный чемпионат»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку уровню конкурентоспособности Серии А в преддверии матча с «Миланом».

«У нас очень сбалансированный чемпионат. Сомневаюсь, что найдётся команда, способная легко выиграть лигу. Очень просто как потерять очки, так и набрать их.

Мы должны сосредоточиться на том, чтобы наверстать упущенное на старте. Непременно проведём хороший матч.

Мы играем не для победы в отдельных играх, а для триумфа во всём чемпионате. Лучший игрок придёт первым к финишу на длинной дистанции», - приводит слова Аллегри пресс-служба «Ювентуса».