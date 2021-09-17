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Премьер-лига

Ляказетт может оказаться в «Ювентусе» слухи

17 Сентября 2021 • 10:17 Комментировать
Бёрнли
...
Арсенал
3.90 3.35 2.00
18.09 17:00

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт уже долгое время пытается покинуть лондонский клуб. Француз не смог прижиться в коллективе под руководством Микеля Артеты, а тренерский штаб не видит в нем игрока основы.

Ранее сообщалось об интересе к кандидатуре форварда со стороны мадридского «Атлетико». Впрочем, итальянское издание Calciomercato свидетельствует, что подписать Ляказетта планирует еще «Ювентус», который намерен предложить французу гораздо более лучшие условия.

Отметим, что срок действующего соглашения футболиста с канонирами истекает летом следующего года. В таком случае, клубы уже зимой будут иметь возможность достигнуть предварительной договоренности с Ляказеттом.

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Ювентус Арсенал Лондон Александр Ляказетт Трансферы футбола - лето 2022
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