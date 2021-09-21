Дибала обратился к болельщикам «Ювентуса» после провального старта в Серии А

Аргентинский форвард Пауло Дибала, выступающий за туринский «Ювентус», разместил эмоциональный пост в своем инстаграм-аккаунте после встречи с «Миланом» на минувших выходных. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

«В тяжелые времена нужно оставаться единым целым. Нам необходимо объединиться. Раньше уже делали это, так давайте повторим. Вместе до конца», - обратился футболист к болельщикам в соцсети.

«Старая синьора» провально стартовала в новом сезоне чемпионата Италии. После четырех туров подопечные Массимилиано Аллегри набрали лишь два очка и занимают 18 место в таблице Серии А.