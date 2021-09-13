«Ювентус» интересуется защитником «Реала»

Защитник «Реала» Ферлан Менди может покинуть мадридский клуб и перебраться в чемпионат Италии, передаёт Goal. По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Ювентус».

Сообщается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может согласиться отпустить Менди, так как предпочитает на левом фланге защиты Ману Гутьерреса. Контракт француза со «сливочными» рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что Менди стал игроком «Реала» в 2019 году, перейдя из «Лиона» за 48 миллионов евро. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся. Ранее стало известно, что защитник пропустит ближайший матч «сливочных» с «Интером».