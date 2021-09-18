Пиоли: «Не согласен, что «Милан» фаворит в игре с «Ювентусом»

Впервые за долгие годы «Милан» подходит к встрече с «Ювентусом» в статусе фаворита противостояния. Впрочем, с этим не согласен главный тренер «россонери» Стефано Пиоли.

На своей пресс-конференции в преддверии поединка наставник подчеркнул, что проблемы «Ювентуса» не должны затуманивать голову его подопечным. «Мы тоже походим к матчу не в лучшем состоянии, ведь на неделе упустили победу над «Ливерпулем». Нет, мы уж никак не фавориты. Соперник будет настроен очень агрессивно, нам надо быть к этому готовыми. Вообще, итальянский чемпионат стал чересчур конкурентоспособным», - цитирует Пиоли Football Italia.

Стоит добавить, что «Милан» - одна из трех команд, показавших 100% результат в стартовых турах Серии А.