«Ювентус» повторил свой антирекорд 60-летней давности

«Ювентус» сменил главного тренера перед началом нового сезона, вновь доверившись Массимилиано Аллегри, который оставался без работы на протяжении двух лет. Возобновление карьеры наставника получается провальным. У команды сего одна победа в официальных матчах, а в Серии А туринцы набрали всего два очка в четырех турах и расположились в зоне вылета чемпионата Италии.

Как свидетельствует статистика, «Ювентус» до этого лишь трижды так долго не побеждал - подобное происходило лишь в сезонах 1942/43, 1955/56 и 1961/62.

Лидирующие «Интер» и «Милан» оторвались от «старой синьоры» на 8 очков.