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Серия А

«Ювентус» повторил свой антирекорд 60-летней давности

20 Сентября 2021 • 00:08 Комментировать (2)
Ювентус
1:1
Милан
окончен

«Ювентус» сменил главного тренера перед началом нового сезона, вновь доверившись Массимилиано Аллегри, который оставался без работы на протяжении двух лет. Возобновление карьеры наставника получается провальным. У команды сего одна победа в официальных матчах, а в Серии А туринцы набрали всего два очка в четырех турах и расположились в зоне вылета чемпионата Италии.

Как свидетельствует статистика, «Ювентус» до этого лишь трижды  так долго не побеждал - подобное происходило лишь в сезонах 1942/43, 1955/56 и 1961/62.

Лидирующие «Интер» и «Милан» оторвались от «старой синьоры» на 8 очков.

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Ювентус
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Милка
20 Сентября 2021 в 00:17
Криштиану тянет вниз говорили они.....
Beorn_n
20 Сентября 2021 в 00:22
и Пирло).
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окончен Верона 3:2 Рома
окончен Лацио 2:2 Кальяри
окончен Ювентус 1:1 Милан
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