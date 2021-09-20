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Серия А

Аллегри взял на себя ответственность за ничью с «Миланом»

20 Сентября 2021 • 08:22 Комментировать
Ювентус
1:1
Милан
окончен

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал упущенную победу в домашнем поединке с «Миланом» (1:1).

Не сумев победить ни разу в первых четырёх турах Серии А, «бьянконери» показали худший старт в чемпионате за последние полвека.

«К сожалению, случилась утрата концентрации и сосредоточенности. Только взгляните, с какого угла пришёл гол. Непозволительно было отдавать победу в матче, где всё было у нас под контролем. Данный поединок ничего не меняет в отношении представления о «Ювентусе».

Признаю свою ошибку в плане замен. Необходимо было выпустить больше футболистов оборонительного плана и держать результат», - приводит слова Аллегри DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Серия А Массимилиано Аллегри
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