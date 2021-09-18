Калиниченко назвал фаворита матча «Ювентус» - «Милан»

Экс-футболист сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался о центральном поединке четвертого тура Серии А, в котором сойдутся туринский «Ювентус» и «Милан».

«По игре «Милан» сильнее «Ювентуса». Даже без Ибрагимовича подопечные Пиоли неплохо справляются. Ставлю на победу «Милана» с форой (0)», - цитирует слова украинского эксперта Vseprosport.ru.

Поединок состоится на стадионе в Турине. Дата проведения встречи - воскресенье, 19 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

После трех туров «старая синьора» занимает 16 место в турнирной таблице Серии А, а «россонери» располагаются на второй позиции.