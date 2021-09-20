Пиоли: «Мы ехали в Турин за победой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отметил, что его команда намеревалась взять три очка в матче с «Ювентусом», несмотря на серьезные кадровые проблемы.

- Мы ехали сюда за победой. «Ювентус» играл лучше в первые 20 минут, был более целеустремленным и сфокусированным, но мы продолжали играть в свой футбол и заметно прибавили ближе к концу и имели шансы на победу. В целом это положительный результат, - заявил тренер DAZN.

- Мы играли против «Ювентуса» с Дибалой, Моратой, Алексом Сандро, Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини. Мы показали хороший футбол. Пропущенный гол случился из-за обилия глупых ошибок, что позволило противнику глубоко обороняться и контратаковать в первом тайме, - добавил Пиоли.