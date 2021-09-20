Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 207 Комментарии
Серия А

Данило видит у «Ювентуса» проблемы с психологией

20 Сентября 2021 • 09:07 Комментировать
Ювентус
1:1
Милан
окончен

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило поделился комментариями после ничьи 1:1 в поединке 4-го тура Серии А против «Милана».

«Соглашусь с тренером, что нам необходимо было демонстрировать более классные командные взаимодействия. Мы должны биться за результат. Следует отыскать причину такой игры.

Во втором тайме пропустили мяч, которого вполне можно было избежать. По моему мнению, здесь речь идёт больше о психологии, нежели о физической подготовке. Нам следует полностью сосредоточиться на своей работе», - цитирует Данило DAZN.

После первых четырёх матчей в Серии А у «Ювентуса» всего 2 набранных очка. Команда Аллегри находится в зоне вылета на 18-м месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Серия А Данило
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.09  21:45 Удинезе ... Наполи 4.6 3.8 1.78
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Сентября
09:41 · Италия. Серия А
Романьоли доволен составом «Милана» 1
09:07 · Италия. Серия А
Данило видит у «Ювентуса» проблемы с психологией
08:51 · Италия. Серия А
Ребич забивает «Ювентусу» в трёх играх подряд 2
08:22 · Италия. Серия А
Аллегри взял на себя ответственность за ничью с «Миланом» 1
00:23 · Италия. Серия А
Пиоли: «Мы ехали в Турин за победой» 3
00:08 · Италия. Серия А
«Ювентус» повторил свой антирекорд 60-летней давности 5
19 Сентября
23:41 · Италия. Серия А
«Ювентус» остался в зоне вылета, упустив победу над «Миланом» 15
22:45 · Италия. Серия А
Первое поражение Моуринью с «Ромой» - видео видео
22:22 · Италия. Серия А
Моуринью: «Мне нужно несколько часов, чтобы понять, что произошло» 3
21:47 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Милан» - 1:1 (закончен) 4
21:07 · Италия. Серия А
«Рома» и «Лацио» не смогли обыграть аутсайдеров 1
19:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Милан» интересуются Влаховичем
18:59 · Россия. Премьер-лига
Скаут Серии А: «Вряд ли Миранчук вернется в Россию»
18:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм», «Ювентус» и «Бавария» поборются за Рюдигера
18:01 · Италия. Серия А
«Специя» на 90-й минуте вырвала победу над «Венецией»
Все новости
Рекомендуем