Данило видит у «Ювентуса» проблемы с психологией

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило поделился комментариями после ничьи 1:1 в поединке 4-го тура Серии А против «Милана».

«Соглашусь с тренером, что нам необходимо было демонстрировать более классные командные взаимодействия. Мы должны биться за результат. Следует отыскать причину такой игры.

Во втором тайме пропустили мяч, которого вполне можно было избежать. По моему мнению, здесь речь идёт больше о психологии, нежели о физической подготовке. Нам следует полностью сосредоточиться на своей работе», - цитирует Данило DAZN.

После первых четырёх матчей в Серии А у «Ювентуса» всего 2 набранных очка. Команда Аллегри находится в зоне вылета на 18-м месте.