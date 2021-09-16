​Аллегри дал напутствие игрокам «Ювентуса»

На неделе «Ювентус» обыграл «Мальмё» в Лиге чемпионов со счётом 3:0. Теперь команда Массимилиано Аллегри готовится к игре с «Миланом» в Серии А. В чемпионате «старая синьора» пока не побеждала (ничья и два поражения). На тренировке Аллегри уделил внимание настрою футболистов.

«Если мы мысленно уберём ногу с педали газа, мы потерям мяч и пропустим гол. В наших умах мы должны отыскать решимость побеждать», - сказал Аллегри футболистам на тренировке. Слова тренера приводит Football Italia.

Матч между «Ювентусом» и «Миланом» пройдёт в Турине в воскресенье, 19 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.