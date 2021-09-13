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«Милан» может построить новый стадион к 2025 году

13 Сентября 2021 • 16:37 Комментировать
Ювентус
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Милан
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19.09 21:45

Президент «Милана» Паоло Скарони высказался по поводу ситуации вокруг нового стадиона миланского клуба. По его словам, он может быть готов к 2025 году.

«Мы находимся на хорошем этапе. Я смотрю в будущее с оптимизмом, даже если скоро объявят выбор мэра. Октябрь будет решающим месяцем. После одобрения горсовета, которое должно произойти до конца года, на проектирование уйдёт полгода. Если всё будет хорошо, то строительство может начаться в 2022 году, а к 2024-2025 году стадион будет готов», - цитирует Скарони Football Italia. 

Напомним, что сейчас «Милан» играет на «Сан-Сиро», на котором также свои домашние матчи проводит «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сан-Сиро
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