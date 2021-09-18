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«Ювентус» включился в борьбу за Кесси слухи

18 Сентября 2021 • 14:35 Комментировать
Ювентус
...
Милан
2.12 3.55 3.35
19.09 21:45

У «Милана» уже практически не осталось шансов сохранить у себя полузащитника Франка Кесси – игрок наверняка покинет команду по итогам сезона на правах свободного агента.

На футболиста претендует сразу несколько европейских клубов, которые намерены предложить гораздо более лучшие условия личного контракта. Среди них «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «ПСЖ». Впрочем, издание InsideFutbol сообщает, что удовлетворить требование Кесси готов также «Ювентус».

Согласно источнику, итальянцы намерены переубедить хавбека уже в ближайшее время, достигнув предварительной устной договоренности на переход в стан туринце в качестве свободного агента следующим летом.   

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