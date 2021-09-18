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Аллегри – о результатах «Ювентуса»: «Мы могли набрать куда больше очков»

18 Сентября 2021 • 15:41 Комментировать
Ювентус
...
Милан
2.12 3.55 3.35
19.09 21:45

Уже завтра, 19 сентября, состоится центральный матч тура итальянского чемпионата, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Главный тренер хозяев поля Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от противостояния.

«Я еще не решил, кто завтра попадет в стартовый состав. Также пока не знаю, будет ли готов Федерико Кьеза. Конечно, хочется реабилитироваться, ведь пока положение в таблице не соответствует нашему статусу, мы могли набрать куда больше очков. Что касается «Милана», то для них чемпионская гонка сейчас важнее, чем для нас. Мы же будем набирать ход позже, когда выйдем на пик формы», - приводит слова наставника пресс-служба клуба.

Напомним, что «Ювентус» в текущем сезоне под руководством Аллегри пока не побеждал, сыграв вничью с «Удинезе» и проиграв «Наполи» с «Эмполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Массимилиано Аллегри
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