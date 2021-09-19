Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 91 Комментарии
Серия А

Дибала подпишет новый контракт с «Ювентусом» в ближайшие дни

19 Сентября 2021 • 13:51 Комментировать
Ювентус
...
Милан
2.00 3.65 3.60
Через 5 ч. 38 мин.

Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала близок к подписанию нового контракта с клубом. Его агент Хорхе Антун с конца июля находится в Италии и на следующей неделе вернётся в Аргентину. Но перед отъездом он бы хотел завершить переговоры по продлению соглашения Дибалы. Текущий договор рассчитан до конца сезона, сообщает Tuttosport.

Главным препятствием в переговорах о новом 5-летнем контракте Дибалы является размер зарплаты аргентинского футболиста, он бы хотел получать 10 млн евро (12 - с учетом бонусом), чтобы выйти на один уровень с Маттайсом де Лихтом. Клуб же предлагает 7,5+2 млн.

В 2015 году «Ювентус» заплатил 40 млн евро «Палермо» за переход Дибалы, он забил 102 гола в 256 матчах за «старую синьору».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эмполи 0:3 Сампдория 2.75 3.55 2.55
Идет 4 минута Венеция 0:0 Специя 2.6 3.45 2.75
19.09  19:00 Верона ... Рома 3.7 3.85 1.96
19.09  19:00 Лацио ... Кальяри 1.49 4.8 6.2
19.09  21:45 Ювентус ... Милан 2.06 3.6 3.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
15:27 · Италия. Серия А
«Сампдория» разгромила «Эмполи», добыв первую победу в сезоне
13:51 · Италия. Серия А
Дибала подпишет новый контракт с «Ювентусом» в ближайшие дни
11:34 · Англия. Премьер-лига
Одноклубника Головина хотят видеть в «Челси» и «Ювентусе» 1
10:55 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Адаптация Дюмфриса прошла быстрее, чем мы предполагали» 2
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Интер» намерен пригласить ван де Бека в январе
09:16 · Италия. Серия А
Гасперини – о победе 1:0 над «Салернитаной»: «Это футбол!»
02:33 · Италия. Серия А
Ювентус - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:51 · Италия. Серия А
Аллегри: «У нас сбалансированный чемпионат»
18 Сентября
23:49 · Италия. Серия А
Де Росси может возглавить «Болонью»
23:47 · Италия. Серия А
«Аталанта» вымучила победу над «Салернитаной»
23:01 · Италия. Серия А
Как «Интер» 6 раз сокрушил оборону «Болоньи» - видео видео
22:47 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «У нас были опасения после игры с «Реалом»
21:50 · Италия. Серия А
Дюмфрис – о 6:1 с «Болоньей»: «Хорошая игра для нас после «Реала»
21:15 · Италия. Серия А
«Салернитана» - «Аталанта» - 0:1 (завершён)
21:14 · Италия. Серия А
Сарри: «Команда не до конца понимает мои идеи»
Все новости
Рекомендуем