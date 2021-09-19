Дибала подпишет новый контракт с «Ювентусом» в ближайшие дни

Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала близок к подписанию нового контракта с клубом. Его агент Хорхе Антун с конца июля находится в Италии и на следующей неделе вернётся в Аргентину. Но перед отъездом он бы хотел завершить переговоры по продлению соглашения Дибалы. Текущий договор рассчитан до конца сезона, сообщает Tuttosport.

Главным препятствием в переговорах о новом 5-летнем контракте Дибалы является размер зарплаты аргентинского футболиста, он бы хотел получать 10 млн евро (12 - с учетом бонусом), чтобы выйти на один уровень с Маттайсом де Лихтом. Клуб же предлагает 7,5+2 млн.

В 2015 году «Ювентус» заплатил 40 млн евро «Палермо» за переход Дибалы, он забил 102 гола в 256 матчах за «старую синьору».