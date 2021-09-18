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Назван клуб, в который может перейти Икарди слухи

18 Сентября 2021 • 16:01 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
1.35 5.60 8.00
19.09 21:45

Руководство «Ювентуса» продолжает поиски форварда в свете ухода из команды Криштиану Роналду. Оказывается, подписание Мойзе Кина планировалось еще до трансфера португальца в «МЮ», поэтому клуб намерен закрыть позицию в атаке новым игроком уже зимой.

По информации итальянского издания Calciomercato, «Ювентус» начал повторные переговоры с Мауро Икарди из «ПСЖ». В заключительные дни трансферного окна туринцы уже питались оформить сделку, но не успели договориться с парижанами.

Полагается, что аргентинец теперь не будет получать должной игровой практики во Франции после приезда Лионеля Месси, который забронирует за собой место в атакующей линии. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход нападающего в 40 миллионов евро.

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Ювентус ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - зима
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