Руководство «Ювентуса» продолжает поиски форварда в свете ухода из команды Криштиану Роналду. Оказывается, подписание Мойзе Кина планировалось еще до трансфера португальца в «МЮ», поэтому клуб намерен закрыть позицию в атаке новым игроком уже зимой.

По информации итальянского издания Calciomercato, «Ювентус» начал повторные переговоры с Мауро Икарди из «ПСЖ». В заключительные дни трансферного окна туринцы уже питались оформить сделку, но не успели договориться с парижанами.

Полагается, что аргентинец теперь не будет получать должной игровой практики во Франции после приезда Лионеля Месси, который забронирует за собой место в атакующей линии. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход нападающего в 40 миллионов евро.