Ибрагимович может пропустить матч «Милана» с «Ювентусом»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может пропустить матч с «Ювентусом» в рамках четвертого тура Серии А. Напомним, что игра состоится 19 сентября.

Отвечая на вопрос, сможет ли он сыграть в Турине, Ибрагимович отметил, что испытывает проблемы с ахилловым сухожилием и пока ничего не может сказать по этому поводу. Футболист добавил, что не хочет травмироваться и пропустить много матчей.

«Моя проблема в том, что я слишком много работаю», - цитирует игрока журналист Майкл Куомо.

Напомним, что в прошлом туре Ибрагимович вышел на поле впервые с мая и забил гол спустя шесть минут после выхода на замену.