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Серия А

Ибрагимович может пропустить матч «Милана» с «Ювентусом»

16 Сентября 2021 • 17:54 Комментировать
Ювентус
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Милан
2.10 3.50 3.45
19.09 21:45

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может пропустить матч с «Ювентусом» в рамках четвертого тура Серии А. Напомним, что игра состоится 19 сентября.

Отвечая на вопрос, сможет ли он сыграть в Турине, Ибрагимович отметил, что испытывает проблемы с ахилловым сухожилием и пока ничего не может сказать по этому поводу. Футболист добавил, что не хочет травмироваться и пропустить много матчей.

«Моя проблема в том, что я слишком много работаю», - цитирует игрока журналист Майкл Куомо.

Напомним, что в прошлом туре Ибрагимович вышел на поле впервые с мая и забил гол спустя шесть минут после выхода на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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