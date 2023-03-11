Назван лучший игрок февраля в «Ливерпуле»

Английский «Ливерпуль» в своих социальных сетях назвал лучшего игрока клуба в прошедшем февральском месяце. Им стал уругвайский форвард Дарвин Нуньес. Такой выбор сделали болельщики «красных», отдав уругвайцу большее число голосов.

«Уже сейчас я достиг хорошего уровня адаптации, показываю в матчах то, на что способен. Я доволен тем, что играю в «Ливерпуле», - кратко прокомментировал достижение Нуньес.

На данный момент у Нуньеса 14 забитых голов в 31 встрече в текущем сезоне. В недавнем разгроме «Манчестер Юнайтед» (7:0) нападающий оформил дубль.

В грядущем туре АПЛ «красных» ожидает встреча на выезде с одним из аутсайдеров лиги – «Борнмутом».